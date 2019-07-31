АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 31 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

- Сегодня с журналистами встретятся руководители Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом, Комитета по языку и терминологии, ОАХК «Барки Точик».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 31 ИЮЛЯ

1939 – Началось строительство Большого Ферганского канала.

2009 – Состоялась церемония официального запуска Сангтудинской ГЭС-1.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 31 ИЮЛЯ

1914-1987 – Родилась Заслуженная артистка Таджикистана Санавбар Бакаева.

1940 – Родился художник Валерий Манин.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 31 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

По Согдийской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8, местами усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 20-25 тепла, днем 34-39 тепла, в горах ночью 10-15 тепла, днем 26-31 тепла.

По Хатлонской области - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 21-26 тепла, днем 39-44 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла, днем 33-38 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 15-20 тепла, днем 31-36 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 тепла, днем 18-23 тепла.

По районам республиканского подчинения – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 37-42 тепла, в горах ночью 12-17 тепла, днем 31-36 тепла.

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 39-41 тепла.

По городу Худжанд – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 36-38 тепла.

По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 21-23 тепла, днем 39-41 тепла.

По городу Хорог – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 15-17 тепла, днем 33-35 тепла.