Сегодня, в годовщину создания пожарной службы Таджикистана, которая была создана еще 30 июля 1928 года, в Душанбе состоялось награждение особо отличившихся пожарных.
А мы решили показать вам не только фото с официальной праздничной церемонии, но и кадры, где доблестные таджикские пожарные борются с огнем.
Инициатором создания первой пожарной команды являлся Федор Иванович Зайцев. Службу создали в Душанбе. В состав команды вошли 10 пожарных. Первые таджикские пожарные прибывали на место происшествия на телегах и лошадях. В арсенале пожарных первых лет был лишь один ручной насос, две емкости для воды и 180 метров шланга.
За первое полугодие 2019 года вреспублике было зарегистрировано 539 пожаров. Погибли 11 человек, 47 человек были спасены.
Первая машина у службы появилась 6 июня 1930 года. Тогда команда насчитывала 12 человек. Начиная с 30-х годов пожарные команды создавались в городах Ленинабад, Канибадам, Пяндж, Исфара и Ура-тюбе. В 1936 году в Душанбе была создана вторая пожарная команда, а до начала Великой Отечественной войны по всей республике действовали 20 пожарных команд. Таджикские пожарные с началом Великой Отечественной войны ушли на фронт. В январе 1955 года противопожарная служба города Душанбе была преобразована в военизированную противопожарную службу.
Нынешние таджикские пожарные оснащены современными устройствами связи, пожарными машинами и другими специальными средствами.
Все сотрудники службы имеют хорошую физическую подготовку. Чтобы попасть в пожарную команду, нужно сначала отслужить в рядах Вооруженных сил Таджикистана, затем поступить на факультет пожарной безопасности Академии Министерства внутренних дел Республики, а затем пройти стажировку непосредственно в пожарной службе.
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