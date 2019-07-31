Юношеская сборная Таджикистана по футболу (U-16), обыграв с крупным счетом в матче четвертого тура чемпионата Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации сборную Ирана (3:0), находится в шаге от выигрыша золотых медалей турнира CAFA.

В предпоследнем туре подопечные Ахлиддина Турдиева 30 июля одержали красивую победу над сборной Ирана со счетом 3:0. В составе таджикской команды дублем отличился Кабир Салимшоев. Еще один мяч на свой счет записал Сунатулло Азизов, сообщает официальный сайт ФФТ.

В предыдущих трех матчах на турнире CAFA юноши Таджикистана обыграли сборные Кыргызстана (2:0) и Туркменистана (3:0), а также сыграли вничью с Узбекистаном (1:1).

В двух других играх четвертого игрового дня, которые прошли во вторник, сборная Узбекистана уверенно взяла верх над командой Афганистана (3:0), а юноши Туркменистана переиграли своих сверстников из Кыргызстана (1:0).

После четырех сыгранных туров сборная Таджикистана с 10-ю набранными очками единолично лидирует в турнирной таблице. Команды Узбекистана и Афганистана, в активе которых по 7 очков, расположились соответственно на второй и третьей строчках в таблице.

В заключительном, пятом туре в четверг, 1 августа, юношеская сборная Таджикистана сыграет со сверстниками из Афганистана. Для выигрыша золотых медалей чемпионата Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации Таджикистан устроит и ничья в последнем туре.

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