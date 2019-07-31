Министр культуры Таджикистана Шамсиддин Орумбекзода 30 июля встретился председателем Регионального национально-культурного центра таджиков в Оренбургской области РФ Толибом Баротовым.

В ходе встречи стороны обсудили вопрос укрепления культурных взаимоотношений, пропаганды таджикской национальной культуры в Оренбурге, сообщает пресс-центр Минкультуры Таджикистана.

Толиб Баротов сообщил министру, что по инициативе Таджикского национально-культурного центра, в Оренбургской области приступили к строительству таджикского национального культурного дома-музея, который будет сдан в эксплуатацию к 2021 году.

«Целью создания данного музея является пропаганда таджикской культуры, чтобы таджики, проживающие в Оренбурге, знали и почитали историю своих предков, литературу, науку, искусство и культуру таджикского народа. Таким образом мы пропагандируем нашу культуру, историю среди местного населения», - отметил Толиб Баротов.

Таджикский национально-культурный центр в Оренбурге был образован в 2012 год. У Центра есть своя газета «Согдиана», ранее - «Новости Оренбурга». Издано два тома книги «Таджики в Оренбурге» и в настоящее время готовится к печати третий том.

В 1993 году Оренбург и Худжанд официально были объявлены городами-побратимами. В настоящее время в Оренбургской области проживает 12 тысяч таджиков, ежегодно свыше 6 тысяч таджиков приезжают сюда на сезонные работы.

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