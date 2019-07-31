Жительница района Спитамен Согдийской области Шоира Турдиева признана виновной в доведении до самоубийства своей невестки.

"Турдиева 18 марта прошлого года женила своего сына Абдумумина Тоджибоева на местной жительнице Фарангис Рахмоновой. С первых дней она систематически унижала ее человеческое достоинство", - отмечается в сообщении Генпрокуратуры Таджикистана.

Молодая женщина, решив избавится от постоянных упреков и оскорблений свекровки, в апреле этого года сбросилась в реку Сырдарья. Ее спасли случайные прохожие.

Прокуратурой района Спитамен в отношении Шоиры Турдиевой было возбуждено уголовное дело по статье 109 (доведение до самоубийства) УК Таджикистана.

Суд вышеназванного района признал свекровь виновной и приговорил ее к трем годам лишения свободы. Однако позже суд смягчил свой приговор в отношении женщины: наказание будет считается условным с испытательным сроком на один год.

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