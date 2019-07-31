Национальный банк Таджикистана в течение полугода ввел в обращение наличности в размере 2,3 млрд сомони. Новые деньги поступили в оборот для удовлетворения потребностей экономики страны, объясняют в регуляторе.

Между тем, из оборота за этот период изъято наличных денег на сумму 1,2 млрд сомони, сообщает пресс-служба НБТ.

По данным регулятора, на начало второго полугодия этого года в обращении находились наличность в размере 14,1 млрд сомони. Объем резервных денег на этот период составил 16 млрд сомони.

В настоящее время Национальным банком Таджикистана выпускаются и вводятся в обращение банкноты достоинством 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 сомони, а также монеты номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 дирамов, 1, 3, 5 сомони.

Сомони - национальная валюта Таджикистана - введена в обращение 30 октября 2000 года. Новая валюта заменила таджикский рубл - обмен осуществлялся до 1 апреля 2001 года.

Таджикские деньги неоднократно подвергались модификации.

В 2000 году один сомони был приравнен к 1000 прежним таджикским рублам. Рубл находился в обращении наравне с новой денежной единицей до 1 апреля 2001 года.

Свое название новая валюта получила от имени основателя первого таджикского государства - Исмоила Сомони, а отпечатаны деньги были в Германии.

На лицевой стороне таджикских купюр - портреты выдающихся политических и культурных деятелей, на оборотной изображены современные памятники архитектуры страны.

Национальный банк выпустил в обращение банкноты номиналом 1 (один), 5 (пять), 20 (двадцать) и 50 (пятьдесят) дирамов, а также 1 (один), 3 (три), 5 (пять), 10 (десять), 20 (двадцать), 50 (пятьдесят), 100 (сто), 200 (двести) и 500 (пятьсот) таджикских сомони.

Кроме этого, в обращении находятся монеты номинальным достоинством 1 (один) дирам, 2 (два), 5 (пять), 10 (десять), 20 (двадцать), 25 (двадцать пять) и 50 дирамов, а также монеты достоинством 1 (один), 3 (три) и 5 (пять) сомони.

В обращении также есть монеты серии 2001-2006 годов и монеты, отчеканенные в 2011 году и официально запущенные в обращение 2 февраля 2013 года.

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