В Узбекистане с 15 августа текущего года повышаются тарифы на газ, электричество, а также проезд в общественном транспорте. Повышение цен предусмотрено постановлением правительства от 30 июля «Об изменении цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы», сообщает CA-NEWS.

Согласно новым ценам, цена кубометра природного газа при наличии счетчиков, составит 380 сумов ($0,04) против нынешних 320 сумов ($0,03). При отсутствии счетчиков кубометр газа подорожает c 553 сум ($0,06) до 660 сумов ($0,07).

Стоимость 1 кВт·ч электроэнергии для бытовых потребителей подорожает с 250 до 295 сумов ($0,03), для производителей и других категорий потребителей — 450 сумов ($0,05).

При оплате авансом за электроэнергию и природный газ до 15 августа население освобождаются от доплаты при изменении тарифов на срок не более последующих 6 месяцев.



Кроме того, с 15 августа повысятся тарифы на услуги по перевозке пассажиров в городском пассажирском транспорте.



Последний раз тарифы на газ и электроэнергию повышались в ноябре прошлого года. Повышение цен планировалось с 1 июня текущего года, однако впоследствии срок был перенесен.

В Таджикистане тоже подорожает "свет"

Таджикистанцев с 1 сентября ожидает очередное повышение тарифов на электроэнергию: почти на 17%.

Согласно принятому 22 июня этого года правительством республики постановлению, население с первого дня наступающей осени за каждый киловатт будет платить 22,66 дирамов (с учетом НДС) вместо действующего тарифа в размере 19,37 дирамов.

Тарифы на электроэнергию с 1 сентября повышаются для всех категорий потребителей - кроме Таджикской алюминиевой компании.

Также отдельной категорией в постановление добавлен Таджикский металлургический комбинат, который будет получать с 1 сентября каждый киловатт электроэнергии за 9,68 дирамов (с 1 апреля по 30 сентября) и 55,14 дирамов (с 1 октября по 31 марта).

Тарифы для основного потребителя таджикской электроэнергии – ГУП «Таджикская алюминиевая компания» – на данный момент составляют: с 1 мая по 30 сентября - 7,20 дирамов за киловатт час, в зимний период (с 1 октября по 30 апреля) - 11,80 дирамов.

В последний раз тарифы на электроэнергию в Таджикистане были повышены с 1 ноября 2018 года.

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