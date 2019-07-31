31 июля исполнилось 10 лет с момента торжественного запуска крупнейшего совместного проекта Российской Федерации и Республики Таджикистан - Сангтудинской ГЭС-1.

Как всё начиналось и готова ли Россия вкладывать в новые энергетические проекты в Таджикистане, рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РТ Игорь Лякин-Фролов.

- Игорь Семёнович, расскажите, с чего начинался этот совместный энергетический проект?

- Прежде всего, хотелось бы поздравить руководство и весь коллектив ОАО «Сангтудинской ГЭС-1» с юбилеем и пожелать им благополучия и дальнейших успехов в деятельности, направленной на укрепление стратегического партнёрства и взаимодействия наших стран.

Наш совместный проект был разработан ещё в советский период в 1986 году, а в 1989 было начато строительство.

К сожалению, распад СССР и гражданская война в Таджикистане привели к замораживанию стройки, и лишь в 2005 году благодаря договорённостям на высшем уровне реализация проекта была возобновлена.

Сангтудинская ГЭС-1, без сомнения, является одним из ярчайших примеров отношений стратегического сотрудничества и союзничества между Россией и Таджикистаном.

Примечательно, что станция была построена в очень короткие сроки. Русло реки Вахш перекрыли зимой 2006 года, а уже в январе 2008 был введён в эксплуатацию первый гидроагрегат. 31 июля 2009 года, то есть меньше чем через 4 года, состоялась торжественная церемония пуска станции, на которой присутствовали главы наших государств - Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев и Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

Хотел бы отметить, что Сангтудинская ГЭС-1 стала крупнейшим инвестиционным проектом, реализованным Российской Федерацией на территории СНГ, второй после Нурекской ГЭС по мощности в Таджикистане (670 МВт). Она обеспечивает около 12% выработки электроэнергии в республике.

Уставной капитал акционерного общества разделён между Россией (75% минус 1 акция) и Таджикистаном (25% плюс 1 акция). На сегодняшний день, как и прежде, единственным покупателем электроэнергии Сангтудинской ГЭС-1, является Государственный энергохолдинг «Барки Точик», который распределяет её и экспортирует в соседние энергосистемы.

Но при этом «Сангтудинская ГЭС-1» работает в достаточно сложных условиях относительно сбыта и оплаты электроэнергии. Тем не менее, должен отметить, что в последние два года значительно увеличился объём закупки со стороны «Барки Точик», что, конечно же, является положительным моментом для деятельности ОАО.

- По состоянию на 30 июня 2019 года «Барки Точик» задолжал «Сангтудинской ГЭС-1» 1,3 млрд. сомони (почти $137 млн.). Как будет решаться этот вопрос?

- Безусловно, обе стороны должны искать пути решения вопроса. Эта проблема неоднократно поднималась на различных уровнях, включая 16-е заседание российско-таджикской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Российская сторона ожидает от партнёров согласования переданной им финансово-экономической модели деятельности Сангтудинской ГЭС-1. В эту модель входят графики оплаты текущих платежей за электроэнергию и погашения общей задолженности.

Хотел бы отметить, что руководство «ИнтерРАО» и самого ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» предлагало таджикской стороне, как мне кажется, несколько интересных путей решения данного вопроса, включая самостоятельный экспорт излишков электроэнергии станции за рубеж - в Афганистан и Узбекистан. Полученные от этой деятельности доходы могли бы быть инвестированы в развитие таджикской электроэнергетики и в другие энергетические проекты, например, в реконструкцию систем учёта, прокладку линий электропередач, организацию работы сбытовых компаний.

Подчеркну, что именно благодаря грамотной совместной работе обеих сторон, в частности руководства Сангтудинской ГЭС-1, правительства и профильных ведомств РТ на постоянной основе рассматриваются различные варианты сокращения задолженности.

Так, например, был подписан перечень условий необходимых для нормального функционирования ОАО «Сангтудинская ГЭС-1», соблюдение положений которого позволит обеспечить, в том числе, и частичное сокращение задолженности госэнергохолдинга.

- Планируются ли дальнейшие инвестиции в строительство новых ГЭС на территории Таджикистана?

- Говоря о новых инвестиционных проектах в этой сфере, можно с уверенностью сказать:

"Россия не исключает такой возможности, хотя, конечно же,будет учитываться опыт работы совместного российско-таджикского предприятия - ОАО «Сангтудинской ГЭС-1".

Отмечу, что данный вопрос также поднимался на переговорах глав государств, в ходе официального визита Президента РТ Эмомали Рахмона в Российскую Федерацию 17 апреля этого года.

Стороны подчеркнули важность стратегического партнерства наших стран в электроэнергетической отрасли. Уделено внимание было и перспективам совместного управления ОАО «Сангтудинской ГЭС-1», потенциал которого позволяет создавать возможность для реинвестирования вложенных в строительство станции российских средств в новые инфраструктурные электроэнергетические проекты на территории Таджикистана и в странах Центральной Азии.

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