Педагоги общеобразовательной школы №34  Бободжонгафуровского района Согдийской области  решением местного суда  оштрафованы на 220 сомони каждый за то,  что их ученики прогуливали занятия, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Таджикистана.

Педагогов вышеназванной школы Матлубу Рахматуллоеву и Файзулло Файзуллоева оштрафовали по статье 90 (неисполнение родителями или иными законными   представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) Кодекса по административным правонарушениям Таджикистана.

Четверо учеников М. Рахматуллоевой в общей сложности пропустили 970 часов занятий в  школе. Трое подопечных   Файзуллоева пропустили занятия в школе от 42 до 93 часов.

Ученики вместо занятий в школе занимались бродяжничеством.

Информация  о том, какое наказание было предпринято в отношении родителей пропускавших учебу детей, отсутствует.

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