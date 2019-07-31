Педагоги общеобразовательной школы №34 Бободжонгафуровского района Согдийской области решением местного суда оштрафованы на 220 сомони каждый за то, что их ученики прогуливали занятия, об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Таджикистана.

Педагогов вышеназванной школы Матлубу Рахматуллоеву и Файзулло Файзуллоева оштрафовали по статье 90 (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) Кодекса по административным правонарушениям Таджикистана.

Четверо учеников М. Рахматуллоевой в общей сложности пропустили 970 часов занятий в школе. Трое подопечных Файзуллоева пропустили занятия в школе от 42 до 93 часов.

Ученики вместо занятий в школе занимались бродяжничеством.

Информация о том, какое наказание было предпринято в отношении родителей пропускавших учебу детей, отсутствует.

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