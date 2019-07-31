14 детей госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу с диагнозом "острая кишечная инфекция" после употребления хот-догов в одной из столичных точек стрит-фуда в районе Профсоюзов.
В Санитарно-эпидемиологической станции района Сино города Душанбе "АП" сообщили, что дети были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции после употребления в пищу хот-догов, приобретенных в одной из точек на улице Яккачинор.
По словам источника, половина детей уже выписаны из больницы, остальные принимают лечение: их состояние, оценивается как стабильное.
"До вечера их тоже выпишут, и повода для паники нет", - сообщили в районной санэпидстанции.
В СЭС подчеркнули, что в этом уличном пункте быстрого питания не соблюдались санитарные условия. Сейчас он временно закрыт, а образцы продуктов проверяются в лаборатории.
"В течение 48 часов будут результаты, станет известно, какая именно инфекция попала в продукты и спровоцировала отравление детей", - сообщили в СЭС.
После определения результатов будут предприняты соответствующие меры в отношении владельца и продавца пункта быстрого питания, отметил источник.
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