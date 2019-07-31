Компания Huawei объявила о финансовых результатах своей деятельности в течение первой половины 2019 года: суммарный доход составил 401,3 млрд CNY, что на 23,2% превышает результат за тот же период прошлого года. Рентабельность по чистой прибыли компании за первое полугодие составила 8,7%.

По словам председателя Huawei Ляна Хуа, финансовые операции проходят гладко, и организация крепко стоит на ногах. Благодаря эффективному управлению и отличным финансовым показателям показателям в первой половине 2019 года бизнес Huawei оставался устойчивым.

В операторском бизнесе Huawei доход от продаж за первую половину года достиг 146,5 млрд CNY. Устойчивый рост наблюдался в производстве и поставке оборудования для беспроводных сетей, оптоволоконной связи, передачи данных, информационных технологий и смежных областей продукции. На сегодняшний день Huawei заключила 50 коммерческих контрактов в сфере 5G и поставила на рынки по всему миру 150 000 базовых станций.

В корпоративном бизнесе Huawei доход от продаж за первую половину года составил 31,6 млрд CNY. Компания продолжает расширять свой портфель ИКТ во множестве различных областей, таких как облачные технологии, искусственный интеллект, кампусные сети, центры обработки данных, Интернет вещей и интеллектуальные вычисления. Huawei остается надежным поставщиком для государственных учреждений и коммунальных предприятий, а также коммерческих компаний в таких отраслях, как финансы, транспорт, энергетика и автомобильная промышленность.

В потребительском бизнесе Huawei доход от продаж за первую половину года вышел на уровень 220,8 млрд CNY. Поставки смартфонов Huawei (включая телефоны марки Honor) достигли 118 млн. шт, что на 24% превышает показатель за тот же период прошлого года. В поставках планшетов, ПК и носимых устройств компания также добилась устойчивого роста. Huawei начинает объединять все свои устройства в единую интеллектуальную экосистему для всех основных вариантов их применения. На сегодняшний день в экосистеме Мобильных сервисов Huawei (Huawei Mobile Services) зарегистрировано более 800 000 разработчиков и 500 млн. пользователей по всему миру.

«В течение мая доход компании быстро возрастал», - отметил г-н Лян. «Учитывая фундамент, заложенный нами в первой половине года, мы продолжаем наблюдать рост даже после того, как США добавила нас в «список исключенных физических и юридических лиц». Это не значит, что в дальнейшем нас не ожидают трудности. Они будут, и могут повлиять на темп нашего роста в краткосрочной перспективе».

«В любом случае мы будем придерживаться прежнего курса. – добавил он. – Мы полностью уверены в своем будущем, и продолжим инвестиции в запланированном ранее объеме. В частности, общая сумма вложений в НИОКР в течение этого года составит 120 млрд CNY. Мы справимся со своими проблемами и уверены, что, оставив все худшее позади, Huawei вступит в новую стадию роста.»