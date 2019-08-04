Таджикистан богат красивыми горами, зелёными долинами, быстрыми реками и голубыми, прохладными озёрами.

Мы же сегодня расскажем только о тех природных достопримечательностях страны, которые связаны с цифрами.

Хафткул

Хафткул (он же - Маргузорские озёра, Семь Красавиц Шинга) - это уникальный комплекс из семи озёр («хафт» - семь, «кул» - озеро) с кристально-бирюзовой водой в Зеравшанской долине на севере Таджикистана.

Озёра находятся у подножия Фанских гор. Они расположены каскадом по долине реки Шинг. Нижнее озеро находится на высоте 1598 метров над уровнем моря, а самое высокое - на высоте 2400 метров.

Маргузорские озёра, Семь Красавиц Шинга Asia-Plus

Образованные в результате движения ледника, озёра с геологической точки зрения представляют собой яркий пример мореного рельефа, а с эстетической - прекрасный, удивительный, зрелищный ландшафт. Вода в Хафткуле обладает ярко-бирюзовым цветом за счёт растворенных в ней минеральных солей. Особенно выделяется в этом отношении озеро Мижгон, воды которого остаются чистыми и яркими даже при смешивании с водой реки Шинг!

Одно из семи озёр также имеет «цифровое» название - Хазорчашма («Тысяча родников»). Оно образовалось за счёт родников и маленьких ручьёв, в него также впадают реки Гиссар и Дарахти Сурх. В древние времена через это озеро проходила одна из трасс Великого Шёлкового пути.

«Чил духтарон»

В южной части Таджикистана, в Муминабаде находится древнее и очень красивое место, которое получило в своё время необычное поэтическое название – Чил духтарон («Долина Сорока Девушек»).

Главной её достопримечательностью являются необычные скалы пирамидальной формы. Они горделиво возвышаются над долиной, напоминая гордых стройных девушек. Высота скал доходит до 60 метров.

«Долина Сорока Девушек» pikabu.ru

В переводе долина Чилдухтарон переводится как долина Сорока Девушек, с чем связана интересная легенда. Согласно ей, 40 каменных глыб, возвышающиеся над долиной, некогда были прекрасными и обворожительными девушками.

Когда в долину пришли завоеватели и решили сделать их своими наложницами, жительницы гор взмолились и попросили Аллаха обратить себя в безмолвные камни.

Среди местных жителей ходит и другая легенда, согласно которой скалы выросли на этом месте после жестокого боя с войсками Чингисхана. Защищая свою землю, 40 молодых всадниц преградили путь завоевателям. Но силы были неравны и всадницы погибли в бою. Однако враги так и не смогли пройти дальше, так как на месте гибели девушек выросли огромные каменные глыбы, закрывшие им путь.

«Чилу чор чашма»

Святой источник Чилу чор чашма находится на территории Шахритусского района Хатлонской области. Это место пользуется большой популярностью не только в Таджикистане, но и в соседних областях Узбекистана. Паломники считают, что вода источников является целебной.

Святой источник "44 чашма" Asia-Plus

Легенды связывают появление 44 родников (так переводится «Чилу чор чашма» - Чилу чор – сорок четыре, чашма - родник) в безводной пустыне с именем четвёртого халифа ислама Али ибн Абу Талибом (Хазрат Али). Он, вознося молитвы Аллаху с просьбой дать воды, воткнул в скалу четыре пальца, после чего из неё вырвались четыре чистейших источника, являющихся ядром почитаемой группы родников. На одном из холмов вокруг источника есть мавзолей Камбар Бобо, который почитался как покровитель коней и коневодов.

«Панчруд»

В 60 км к востоку от Пенджикента в Зеравшанской долине среди высоких гор Памиро-Алайской системы находится древнее селение Панджруд.

«Панджруд» означает «Пять ручьёв» и состоит из таджикских слов: «Панч» - пять и «руд» - ручей, река. Это родина основоположника таджикско-персидской классической литературы, певца и музыканта Абу Абдулло Джафар ибн Мухаммада Рудаки (ок. 850-941).

Панджруд, мемориал Рудаки Asia-Plus

На гробнице поэта в нынешнее время сооружён изящный мавзолей, место служит для паломничества туристов, в особенности, персоязычных почитателей таланта поэта. Также путешественников привлекает в эти места другие памятники старины, красота окрестных гор, прохладные ручейки и родники.

Кстати, сам город Пенджикент также имеет «цифровое» название и переводится как «Город пяти» или «Пятиградье» («Панч» - пять и «кент» - город).

«Чор бед»

Гора Чор бед – визитная карточка знаменитого Варзобского ущелья. В переводе «Чор бед» означает четыре ивы. Вершина горы представляет собой достаточно пологое плато, где много деревьев грецкого ореха, боярышника, клёна и арчи.

С горы открывается красивый вид на город Душанбе. Здесь же расположен лагерь для любителей скалолазания. Раньше на вершине Чор бед ежегодно проводился традиционный туристский слёт «Открытие нового сезона».

Гостеприимная и уютная чайхана «Чор бед» достаточно давно известна среди жителей страны и даже иностранцев. Знаменитый чайник у входа замечали все проезжающие по варзобской дороге. Здесь вас ждут топчаны в тени деревьев у шумной речки, а также вкусная восточная кухня.

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