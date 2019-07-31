Файзиев Увайдулло Насуллоевич, 1963 года рождения, житель села Газантарак района Деваштич Согдийской области нуждается в вашей помощи. Он отец шестерых детей, пятеро из которых безработные и/или учащиеся средней школы. Один сын (1991 г.р.) работает, но его доходы хватают только для пропитания семьи. Семья включена Джамоатом «Газантарак» в список малоимущих семей, имеются все подтверждающие справки, выданные соответствующими структурами.
Диагноз: Ишемическая болезнь сердца, распространенный кардиосклероз, атриовентрикулярная блокада III степени. Осложнение: НК 2 класса по NYHA. Пациент уже четвертый год находится под наблюдением врачей. Так как в случае Увайдулло Файзиева дальнейшее продолжение лечения лекарствами неэффективно, доктора рекомендовали провести хирургическое вмешательство в виде имплантации постоянного электрокардиостимулятора, для которого понадобится около 20,000 сомони. Семья, к сожалению, таких денег не имеет.
Очень просим всех неравнодушных помочь – подарить ему возможность просто выздороветь, чтобы семья не потеряла кормильца и защитника. Даже один сомони может сделать свое доброе дело!
Желающие оказать помощь могут перевести деньги на нижеуказанный банковский счет, специально открытый в целях сбора средств для лечения.
Открытое акционерное общество «Банк Эсхата», Республика Таджикистан, г. Худжанд, ул. Гагарина 135, Тел: (9923422) 6-69-99
Реквизиты в таджикских сомони
Суратҳисоби ҷорӣ 20216972800000024968
РМА 635374815
Суратҳисоби муросилотӣ 20402972457071
РМБ 350501707
Реквизиты в российских рублях:
Банк корреспондент «Сбербанк России», Москва, Россия
ИНН 7707083893
БИК 044525225
К/счет 30101810400000000225
Банк получатель ОАО «Банк Эсхата», Худжанд, Таджикистан
К/счет 30111810600000000448
Получатель Файзиев Увайдулло Насуллоевич
Счет 20218810200000000273
Реквизиты в дол. США/ Bank account details in USD
OJSC Bank Eskhata
135 Gagarin Street, Khujand, Tajikistan
Tel: (9923422) 6-69-99
Intermediate Bank STANDARD CHARTERED BANK
SWIFT SCBLUS33XXX
Corresponding Bank RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG
SWIFT RZBAATWWXXX
Beneficiary Bank OJSC “Bank Eskhata”, Khujand, Tajikistan
SWIFT EJSATJ22
Corr. Account 07055069025
Beneficiary Файзиев Увайдулло Насуллоевич
FAYZIEV UVAYDULLO NASULLOEVICH
Account 20218840500000003500
Реквизиты в ЕВРО/Bank account details in EURO
Corresponding Bank RAIFFEISEN Zentralbank Osterreich AG, Vienna, Austria
SWIFT RZBAATWWXXX
Beneficiary Bank OJSC “Bank Eskhata”, Khujand, Tajikistan
SWIFT EJSATJ22
Corr. Account 55069025
Beneficiary Файзиев Увайдулло Насуллоевич
FAYZIEV UVAYDULLO NASULLOEVICH
Account 20218978800000000081
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