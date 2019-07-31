Файзиев Увайдулло Насуллоевич, 1963 года рождения, житель села Газантарак района Деваштич Согдийской области нуждается в вашей помощи. Он отец шестерых детей, пятеро из которых безработные и/или учащиеся средней школы. Один сын (1991 г.р.) работает, но его доходы хватают только для пропитания семьи. Семья включена Джамоатом «Газантарак» в список малоимущих семей, имеются все подтверждающие справки, выданные соответствующими структурами.

Диагноз: Ишемическая болезнь сердца, распространенный кардиосклероз, атриовентрикулярная блокада III степени. Осложнение: НК 2 класса по NYHA. Пациент уже четвертый год находится под наблюдением врачей. Так как в случае Увайдулло Файзиева дальнейшее продолжение лечения лекарствами неэффективно, доктора рекомендовали провести хирургическое вмешательство в виде имплантации постоянного электрокардиостимулятора, для которого понадобится около 20,000 сомони. Семья, к сожалению, таких денег не имеет.

Очень просим всех неравнодушных помочь – подарить ему возможность просто выздороветь, чтобы семья не потеряла кормильца и защитника. Даже один сомони может сделать свое доброе дело!

Желающие оказать помощь могут перевести деньги на нижеуказанный банковский счет, специально открытый в целях сбора средств для лечения.

Открытое акционерное общество «Банк Эсхата», Республика Таджикистан, г. Худжанд, ул. Гагарина 135, Тел: (9923422) 6-69-99

Реквизиты в таджикских сомони

Суратҳисоби ҷорӣ 20216972800000024968

РМА 635374815

Суратҳисоби муросилотӣ 20402972457071

РМБ 350501707

Реквизиты в российских рублях:

Банк корреспондент «Сбербанк России», Москва, Россия

ИНН 7707083893

БИК 044525225

К/счет 30101810400000000225

Банк получатель ОАО «Банк Эсхата», Худжанд, Таджикистан

К/счет 30111810600000000448

Получатель Файзиев Увайдулло Насуллоевич

Счет 20218810200000000273

Реквизиты в дол. США/ Bank account details in USD

OJSC Bank Eskhata

135 Gagarin Street, Khujand, Tajikistan

Tel: (9923422) 6-69-99

Intermediate Bank STANDARD CHARTERED BANK

SWIFT SCBLUS33XXX

Corresponding Bank RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG

SWIFT RZBAATWWXXX

Beneficiary Bank OJSC “Bank Eskhata”, Khujand, Tajikistan

SWIFT EJSATJ22

Corr. Account 07055069025

Beneficiary Файзиев Увайдулло Насуллоевич

FAYZIEV UVAYDULLO NASULLOEVICH

Account 20218840500000003500

Реквизиты в ЕВРО/Bank account details in EURO

Corresponding Bank RAIFFEISEN Zentralbank Osterreich AG, Vienna, Austria

SWIFT RZBAATWWXXX

Beneficiary Bank OJSC “Bank Eskhata”, Khujand, Tajikistan

SWIFT EJSATJ22

Corr. Account 55069025

Beneficiary Файзиев Увайдулло Насуллоевич

FAYZIEV UVAYDULLO NASULLOEVICH

Account 20218978800000000081