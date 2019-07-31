Комитет по языку и терминологии при правительстве Таджикистана озабочен, что в стране до сих пор многие не соблюдают нормы закона, когда дают имена новорожденным. Из 430 обращений по этому поводу, Комитет вернул более половины.

"Это такие имена, как Охун, Мурсал, Ёсин, Аврора, Шабоханг, Бибихамрохон, Амор, Эсмира, Амелия и т.д.", - перечислила сегодня журналистам глава Комитета по языку и терминологии при правительстве Таджикистана Гавхар Шарофзода, добавив, что такие имена не следует давать маленьким таджикам.

Она напомнила, что еще в 2017 году были приняты изменения в закон «О регистрации гражданского положения» и были приняты ограничения в выборе имен для детей в таджикских семьях.

Была выпущена книга, в которую включены более четырех тысяч имен, остальные, по мнению сотрудников комитета по языку, были вычеркнуты из списка из-за несоответствия традициям и языку.

До середины 90-х годов в Таджикистане были модными имена из «Шахнаме», теперь - из Корана

Ранее мы прошлись по местным ЗАГСам и узнали о том, какие имена в 2018 году были самыми популярными у граждан республики.

По данным органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС), в 2018 году в Таджикистане наиболее популярными именами для новорожденных девочек и мальчиков были в основном арабские имена, которыми детей, до приобретения независимости республики, называли редко.

Так, в прошлом году самыми популярными именами для мальчиков стали Идрис, Имран, Мухаммад, Абубакр, Абдулла, Омар и Юсуф.

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