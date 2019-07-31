В головном офисе компании Tcell в Душанбе, в присутствии комиссии из числа сотрудников компании, абонентов Tcell и журналистов, с прямым эфиром на радио «Ватан», прошел розыгрыш призов второго этапа масштабной беспроигрышной акции «Удачный платеж» от Tcell и Hyundai! Во втором розыгрыше определены 10 победителей, которые совершили «Удачный платеж» и выиграли 5 смартфонов Samsung A30, 3 Smart TV Samsung, MacBook и автомобиль Hyundai Accent!

10 победителей были выбраны с помощью генерации случайного порядка чисел, которые и составили ID-коды победителей. Победителями стали абоненты Tcell из Исфары, Истаравшана, Спитамена, Ч. Расулов, Ашта, Б. Гафуров и Бохтара.

Полный список выигравших ID-кодов доступен на официальном сайте компании: https://www.tcell.tj/content/news/successful-payment-second/

В скором времени, представители Tcell свяжутся с победителями и пригласят их на церемонию вручения призов, и Tcell расскажет и покажет тех самых счастливчиков, совершивших «Удачный платеж»!

Второй этап акции проходил с 15 июня по 29 июля. Все абоненты компании Tcell со всего Таджикистана, которые пополняли мобильный баланс на сумму выше 10 сомони, автоматически становились участниками акции.

Сразу после завершения второго этапа акции «Удачный платеж», стартовал финальный, третий этап, который продлится до 10 сентября включительно и завершится розыгрышем призов 11 сентября. А призовой фонд последнего третьего этапа увеличен: в последнем розыгрыше будет подарено 10 смартфонов Samsung A30, 4 Smart TV Samsung, 3 MacBook и также, автомобиль Hyundai Accent.

Для того, чтобы стать участником акции, нужно просто пополнить баланс на сумму 10 или более сомони. За каждые 10 сомони абоненту в SMS-сообщении отправится индивидуальный ID-код, по которому будут разыгрываться призы. Например, пополняя баланс на 50 сомони, вы получите 5 ID-кодов.

Акция «Удачный платеж» - беспроигрышная, так как, участвуя в ней, абонентам не нужно тратить никаких дополнительных средств. Никакой комиссии за участие в акции не предусмотрено – вся сумма полностью зачислится на баланс абонента, который он может использовать для подключения и использования услуг мобильной связи.

Пополняйте свой баланс на сумму не менее 10 сомони, получайте индивидуальные ID-коды, становитесь участниками акции, и возможно, именно ваш платеж окажется удачным!

Подробные условия проведения акции «Удачный платеж»: https://www.tcell.tj/content/news/conditions-of-the-promotion-successful-payment/

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.

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