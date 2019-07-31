Спортсмены из Таджикистана Шодмон Ризоев и Шарифджон Назриев выиграли серебряные медали чемпионата Азии и Океании по дзюдо среди юниоров в Китайском Тайбэе.
Шодмон Ризоев в весовой категории до 66 кг, а Шарифджон Назриев в весе до 100 кг выступили удачно и проиграли только в финальных поединках.
Турнир прошел 29-30 июля в китайском Тайбэе. На татами вышли более 200 спортсменов из 20 стран азиатского континента.
Ранее на чемпионате Азии и Океании среди кадетов по дзюдо таджикский спортсмен Ганиджон Ганиев (до 73 кг) выиграл золотую медаль, Мансур Рахмон в весе до 90 кг занял второе место, в женском дзюдо Ахлия Муминова в весовой категории до 52 кг стала третьей.
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