Спортсмены из Таджикистана Шодмон Ризоев и Шарифджон Назриев выиграли серебряные медали чемпионата Азии и Океании по дзюдо среди юниоров в Китайском Тайбэе.

Шодмон Ризоев в весовой категории до 66 кг, а Шарифджон Назриев в весе до 100 кг выступили удачно и проиграли только в финальных поединках.

Турнир прошел 29-30 июля в китайском Тайбэе. На татами вышли более 200 спортсменов из 20 стран азиатского континента.

Ранее на чемпионате Азии и Океании среди кадетов по дзюдо таджикский спортсмен Ганиджон Ганиев (до 73 кг) выиграл золотую медаль, Мансур Рахмон в весе до 90 кг занял второе место, в женском дзюдо Ахлия Муминова в весовой категории до 52 кг стала третьей.

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