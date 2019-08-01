Ассоциация помощи и поддержки Японии (АПП) начала реализацию годичного гуманитарного проекта по продвижению инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями, проживающих в городе Гиссар.

Проект будет реализовываться за счет безвозмездной финансовой поддержи со стороны правительства Японии.

31 июля 2019 года посольство Японии в Таджикистане провело церемонию подписания соглашения о начале реализации проекта.

В церемонии подписания принял участие сам Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в РТ Хаджиме Китаока, а также представители из Минобрнауки республики, Управления по образованию города Гиссар, партнерских организаций и школ.

АПП Япония в тесном сотрудничестве с министерством образования и Управлением по образованию города Гиссара намерена оказать поддержку правительству Таджикистана в реализации “Национальной концепции по инклюзивному образованию для детей с ограниченными возможностями на период 2011-2015 гг”.

В ходе реализации упомянутого проекта, АПП Япония обеспечит беспрепятственную среду для обучения детей с ограниченными возможностями посредством установки поручней, пандусов для колясочников, доступных уборных и проведет ремонтные работы в школах №3, №12 и №52 города Гиссар.

Кроме этого, безвозмездно предоставит инвалидные коляски, ряд оборудования реабилитационного назначения, включая обучающие материалы для ресурсных классов во всех трёх школах.

В рамках проекта будут проведены обучающие курсы, семинары и мероприятия по подготовке специалистов необходимых для работы в области инклюзивного образования.

Данный проект АПП является третьим завершающим этапом по продвижению инклюзивного образования в городе Гиссар, который в общей сложности продлился три года.

В период реализации проекта школы №2, №5, №15 и №24 Гиссара, в которых была внедрена программа инклюзивного образования в предыдущие годы, также продолжат своё сотрудничество с АПП.

АПП является неправительственной организацией, которая ведёт свою гуманитарную деятельность в Республике Таджикистан с 2001 года, с основной задачей оказать гуманитарную помощь лицам с ограниченными возможностями, проживающих в стране.

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