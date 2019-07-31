Первый агрегат Рогунской ГЭС в настоящее время вырабатывает до 3,9 млн электроэнергии, сообщил «АП» глава ОАХК "Барки точик" Мирзо Исмоилзода.
По его словам, с 16 ноября прошлого года, когда был сдан в эксплуатацию этот агрегат, им было произведено 210,5 млн кВт/ч электроэнергии.
Ранее руководство энергохолдинга сообщало, что за 45 последних суток прошлого года (с 16 ноября до 31 декабря) на Рогуне было произведено 33 млн кВт/ч энергии.
Таким образом, с начала нынешнего года первым агрегатом этой станции выработано 177,5 млн кВт/ч, что составляет чуть более 2% от общего объема произведенной в первом полугодии в республике электроэнергии.
По данным "Барки точи", в январе-июне этого года в стране произведено около 8,8 млрд кВт/ч электричества.
Напомним, запуск второго гидроагрегата Рогуна, который был запланирован на апрель, был перенесен на сентябрь этого года.
В целом, в машинном зале Рогунской ГЭС планируется установить шесть гидроагрегатов мощностью по 600 МВт c радиально-осевыми турбинами.
Ожидается, что строительство станции полностью будет завершено к 2033 году.
По данным Минэнерго, после полной сдачи станции в эксплуатацию среднегодовая выработка электроэнергии там составит более 17,0 млрд. кВтч в год.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Шахзода Муминова: Мы очень нуждаемся в поддержке и заботе родителей
В Турсунзаде запустили агрометеорологическую станцию
В Таджикистане за полгода более 12 тыс. индивидуальных предпринимателей прекратили свою деятельность
На автотрассе Душанбе-Чанак в ДТП погиб гражданин Узбекистана
Он соединял сердца и пути. К 75-летию бывшего министра транспорта страны Охонлаъла Оламова
Таджикские дзюдоисты выиграли еще две медали чемпионата Азии
Узбекистан получит $100 млн для развития средних городов
Сын владельца рынка «Султони Кабир» приговорен к 8,6 годам тюрьмы
Sony пригрозила поднять цены на PlayStation
Tcell определил победителей второго этапа акции «Удачный платеж»
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста