С 27 июля телеканал Zo'R TV, через три дня после начала показа, прекратил трансляцию телесериала «Кара севда» («Черная любовь»), снятого турецкими кинематографистами.

Телесериал после нескольких месяцев эфира уже был однажды запрещён премьер-министром в феврале 2018 года. По словам чиновника, пожелавшего остаться неназванным, сериал был остановлен лично премьер-министром Абдуллой Ариповым, передает CA-News.

Представитель телеканала Zo'R TV, который представился как программный продюсер, с сожалением сказал, что сериал «Кара севда» был снят с показа по просьбе религиозной аудитории.

«Камни бросают только в плодоносящие деревья. Камень был брошен во фруктовое дерево. Эти «хранители нравственности» собрали подписи через Telegram и другие сети, обратились в портал (президента - прим. ред.), и наконец, остановили сериал. Этот фильм был очень популярен и любим людьми. Однако требование небольшого количества фанатиков перевесило желание людей...», - сказал сотрудник телеканала.

По словам чиновника, требование остановить сериал было сделано премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым на селекторном совещании 30 июля.

«У нас есть пара чиновников, которым слова премьер-министра и решение правительства стоят копейки. Они делают все, что хотят. Вы знаете, о ком я говорю. Бесстыжий турецкий сериал был показан снова. Снимите его сегодня же с эфира! Что это? Ладно, пусть вам слова правительства и премьер-министра ничего не стоят. Но, а как же мнение людей? Сколько недовольных людей было из-за этого сериала. Вы об этом не подумали?!», - отметил премьер Арипов на совещании.

Чиновник, который участвовал на видеоселекторном совещании, подтвердил, что премьер-министр Узбекистана обратился с этими словами к главе Ташкента Джахангиру Артиходжаеву.

Около полутора лет назад, 14 февраля 2018 года, премьер-министр Абдулла Арипов раскритиковал телесериал «Кара севда» в ходе видеоконференции. После критики премьер-министра сериал был снят с 16 февраля 2018 года.

Телесериал «Кара севда» был снят в 2015–2017 годах режиссерами Хилалом Саралом и Экином Пандиром. Показанный в 28 странах мира, он был признан лучшим телесериалом 2017 года и получил премию Эмми.

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