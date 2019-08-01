Четыре танковых экипажа и группа технической поддержки Минобороны Таджикистана будут участвовать в конкурсе «Танковой биатлон», который стартует 3 августа на подмосковном полигоне Алабино. Об «АП» сообщили в Минобороны республики.
Делегацию из Таджикистана возглавляет заместитель командующего сухопутными войсками Минобороны по вооружению и технической оснащенности полковник Махмадали Ашуров.
Танковый биатлон — это соревнование между танковыми экипажами в мастерстве управления боевой машиной и точности стрельбы из установленного на танке оружия.
Чемпионат мира по танковому биатлону 2019 года пройдет с 3 по 17 августа на учебно-тактическом комплексе «Алабино» в рамках V Армейских Международных Игр «АрМИ-2019».
Команды-участники в текущем году впервые разделены на два дивизиона. Распределение произошло на основании рейтинга команд, составленного по итогам соревнований прошлого года.
В сильнейшую группу попали Россия, Китай, Белоруссия, Казахстан, Азербайджан, Монголия, Венесуэла, Иран, Армения, Кыргызстан, Сербия и Сирия.
Во второй группе выступят Таджикистан, Кувейт, Мьянма, Вьетнам, Лаос, Зимбабве, ЮАР, Уганда, Узбекистан, Ангола, Судан, Куба и Шри-Ланка.
На «Танковом биатлоне - 2019» будет четыре полуфинала и два финала.
В этом году на своих танках выступят три сборные Беларуси (Т-72, прошедший модернизацию на оборонных заводах), Индии (Т-90, произведенный по лицензии) и Китая (Type 96B). Остальные сборные будут выступать на танках, предоставленных российской стороной. Для этого подготовлено 70 танков Т-72Б.
По четыре танка на каждую сборную будут получены сразу после жеребьевки.
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