В США объявили о смерти сына и наследника главного террориста Усамы бен Ладена, Хамзы бен Ладена. Об этом сообщает американский телеканал NBC.
Отмечается, что пока нет подробностей его смерти, однако, как минимум трое официальных лиц располагают информацией о смерти преемника бен Ладена.
"США получили разведывательную информацию, что сын и возможный преемник лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена мертв", - сообщает ТВ. Американские чиновники не предоставили деталей о возможной роли США в его смерти.
В ответ на просьбу журналистов прокомментировать информацию о смерти бен Ладена-младшего, президент Трамп заявил, что "не хочет говорить об этом".
Предполагается, что Хамза бен Ладен родился в 1989 году. Когда Усаму бен Ладена ликвидировал американский спецназ в 2011 году во время рейда на его имение в пакистанском Абботтабаде, сына рядом с ним не было, сообщает strana.ua.
Местонахождение Хамзы оставалось загадкой, однако выяснилось, что отец готовил его стать следующим лидером группировки. Последнее публичное обращение бен Ладена-младшего появилось на ресурсах "Аль-Каиды" в 2018 году с призывами к восстанию на Аравийском полуострове.
В феврале Госдеп обещал заплатить $1 млн. за информацию о местонахождении Хамзы бен Ладена.
Департамент по борьбе с терроризмом считал молодого бен Ладена "новым лидером Аль-Каиды", который "угрожает нападениями на Соединенные Штаты и их союзников".
Как известно, Хамза бен Ладен присоединился к отцу, когда тот объявил войну США в 1996 году. Он появлялся в пропаганде Аль-Каиды, а сам бен Ладен видел в сыне наследника и будущего лидера Аль-Каиды.
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