Лидер Демократической партии Таджикистана, депутат нижней палаты парламента страны Саидджафар Усмонзода, считает, что своего депутата в высшем законодательном органе страны обязан знать каждый взрослый гражданин республики.

В интервью «АП» он заявил, что в последнее время некоторые граждане во всем негативном, что происходит в обществе, упрекают правительство, парламент, при этом они не задаются вопросом «к кому и когда по данному вопросу они обращались и предпринимали какие-либо шаги».

«Я три дня назад посредством социальных сетей обратился к избирателям Таджикистана с просьбой о том, чтобы для решения возникающих проблем они активнее использовали возможности своих депутатов в парламенте республики. За это время мне позвонили свыше 500 граждан, они, в основном, сетовали на то, что не знают, кто представляет их интересы в Маджлиси намояндагон, большинство не верят в то, что их избранники в парламенте примут их и помогут», - отметил депутат.

Он заверил, что в случаях, когда депутат избегает встречи со своими избирателями, граждане могут по данному вопросу обратиться непосредственно к руководству парламента Таджикистана.

Между тем, на вопрос «АП» о том, не создают ли ему проблемы с властями некоторые его смелые заявления в парламенте страны, Усмонзода ответил, что его высказывания со стороны правительства всегда воспринимаются нормально.

«Окружающие меня люди предупреждает, что нельзя так, могут быть проблемы, но я в таких случаях удивляюсь и говорю, что о тех проблемах, о которых я говорю в парламенте, постоянно заявляет и президент страны Эмомали Рахмон», - подчеркнул Усмонзода.

Напомним, в период, когда речь шла о повышении цен на интернет, Саидджафар Усмонзода говорил, что "принятием этого решения мы настраиваем народ против правительства".

А в июне 2018 года он эмоционально выступил в парламенте и заявил, что некоторым сотрудникам силовых структур Таджикистана, которые работают в созданных штабах по решению проблем в банковской сфере, "не хватает немецкой овчарки и формы СС".

«Сотрудники силовых структур относятся к сотрудникам проблемных банков Таджикистана - «Агроинвестбанка», «Тоджиксодиротбанка» и ликвидированных «Тоджпромбанка» и «Фононбанка», как к преступникам, - высказался тогда политик. - Смотришь на это, и думаешь, что им не хватает немецкой овчарки и формы СС».

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