Правительство Таджикистана ликвидировало управление внутренней безопасности Таможенной службы.

После выявления противозаконных действий со стороны бывшего сотрудника таможенных органов Шахбоза Раджабзода, управление внутренней безопасности было полностью ликвидировано, сообщил начальник Таможенной службы Хуршед Каримзода 1 августа на пресс-конференции в Душанбе.

На вопрос журналистов о том, как Шахбоз Раджабзода дослужился до звания подполковника за полтора лет работы в таможенных органах, Каримзода ответил, что уволенный теперь уже сотрудник был переведен в таможенное ведомство в августе или сентябре 2017 года из министерства труда, миграции и занятости населения республики, где он работал начальником одного их управлений.

«Вы знаете, что лицам, находящимся на государственной гражданской службе, присуждаются классные чины. Шахбоз Раджабзода имел в министерстве чин «советник государственной службы 1-ой степени», что равняется званию полковника таможенных органов. Однако, когда он был переведен в Таможенную службу, ему было присуждено звание майора», - сказал Каримзода.

Он подчеркнул, что очередное звание подполковника Раджабзода было присвоено по итогам успешной деятельности таможенных органов в 2018 году, когда были поощрены более 370 работников таможни, в частности около 170 человек получили очередные звания.

По словам Каримзода, критика и уличение во лжи Раджабзода во время встречи с фискальными органами 10 мая были для него неожиданными.

«Раджабзода в тот же день был освобожден от занимаемой должности. Если бы мы знали, своевременно бы устранили эту проблему», - сказал глава Таможенной службы.

Он отметил, что не отрицает существование в деятельности таможенных органов недостатков, которые стараются исправить.

При этом, Каримзода подчеркнул, что президент, главным образом, был недоволен тем, что Раджабзода занимался коммерческой деятельностью и совершал множество поездок за границу.

«Раджабзода за время его деятельности в таможенных органах только 4 раза было предоставлено разрешение на поездки за границу: в связи с болезнью его матери, чтобы сопровождать ее, а также когда он сам во время аварии сломал себе руку», - сказал начальник Таможенной службы.

Он отметил, что позже соответствующими органами было выявлено, что количество заграничных поездок было намного больше.

«Мы не можем следить за каждым сотрудником, какое у них имущество. Мы видим то имущество, которое он декларирует», - сказал Каримзода.

Президент Таджикистана 10 мая на встрече с работниками фискальных служб поднял начальника таможенного терминала «Душанбе-1» Шахбоза Раджабзода, отчитал и уличил во лжи.

Сюжет этого диалога показали по государственному телеканалу «Точикистон», далее видеозапись распространилась в социальных сетях и широко обсуждалась.

В сюжете президент приглашает таможенника к микрофону и спрашивает про его биографию и имущество. В частности, Эмомали Рахмон спросил у таможенника, сколько у того домов и машин, где он учился.

После ответов Раджабзода президент уличил его лжи и повторял: «Говори правду! У меня есть данные».

Эмомали Рахмон сообщил, что его исключили из университета за неуспеваемость, что он никому не подчиняется.

«Почему говоришь от имени детей руководителя страны? Вот он молодой кадр. Грехов у тебя больше, чем волос на голове. В какой структуре ты бы не работал, тебя ото всюду увольняли. А как приняли на эту работу, я не знаю. Никому не подчиняется. Даже не здоровается. Что, спустился с небес? Закон для чего и для кого? Безгрешен? Не имеешь недостатков?», - спросил его Эмомали Рахмон.

Президент поручил Шахбозу Раджабзода уволиться по собственному желанию, а также возвратить деньги, которые тот перевёл за рубеж.

«Пойдешь, напишешь заявление, и уйдешь. Учитываю твои молодые года, иначе сел бы в тюрьму, не меньше, чем на 15 лет!», - заключил президент.

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