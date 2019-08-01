Международный торговый центр (МТЦ) поддержал проведение «Исследования рынка одежды в Таджикистане», которое официально опубликовано 31 июля 2019 года и доступно здесь. Данное исследование является первым всесторонним и объемным исследованием рынка одежды страны.

Исследование выявило объем и структуру рынка, его основных игроков, объем импорта и экспорта, ценовые сегменты, а также каналы сбыта, продвижения и продаж. Оно также включает в себя профили ведущих национальных производителей одежды и предоставляет рекомендации для правительства и заинтересованных сторон частного сектора.

Исследование провел директор «Бизнес Консалтинг Групп», профессор Азизулло Авезов, и оно охватывает объем рынка одежды Таджикистана, его структуру и динамику развития.

Исследование охватывает базары, фирменные магазины, торговые центры, бутики и другие места продажи одежды в стране. Согласно главным выводам исследования, в 2017 году европейская одежда составляла половину общего объема рынка одежды Таджикистана, оцениваемого в $241 млн. Наибольшая доля, 77% импортной одежды, приходилась на Китай, а на Турцию 15,9%, согласно официальным данным за 2017 год.

«Точные данные о состоянии рынка одежды, факторах и тенденциях развития необходимы как частным, так и государственным заинтересованным сторонам. В то же время, сложно вести статистический учет рынка, поскольку в производство вовлечено много непрофильных предприятий, в домашних хозяйствах производится большое количество национальной мужской и женской одежды, а на незаконный импорт одежды приходится значительный объем», - говорит Авезов.

Официально, в Таджикистане насчитывается 95 фабрик и швейных мастерских, в основном, расположенных в Согдийской и Хатлонской областях, а также в Душанбе. Только в 2017 году в стране была произведена одежда на сумму $21,6 млн.

Швейный сектор Таджикистана обладает огромным потенциалом для создания новых рабочих мест и увеличения объемов экспорта. Рост населения, увеличение доходов, а также повышение культуры потребления приведут к развитию рынка, особенно объема дорогой одежды.

Результаты исследования доступны на таджикском, русском и английском языках для скачивания.

Международный торговый центр при поддержке правительства Швейцарии ставит перед собой цель повысить экспортную конкурентоспособность текстильной и швейной отрасли Таджикистана посредством предоставления поддержки предприятиям сектора и соответствующим институтам поддержки торговли.

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