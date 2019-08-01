158 женщин из Таджикистана находятся в тюрьмах за рубежом, в том числе 90 в российских колониях, 48 в Сирии и Ираке, еще 20 в Турции и Китае.

Об этом 1 августа сообщили на пресс-конференции Комитета по делам женщин страны.

Было отмечено, что правительство Таджикистана создала комиссию для возвращения 48 таджикских женщин из Сирии и Ирака

«Женщин, которые находятся в Сирии и Ираке, нельзя считать преступницами, они пострадавшие. Таджикские женщины послушные, они поехали туда по настоянию мужей. Правительство Таджикистана хочет доказать это и возвратить женщин домой», - сообщила заместитель председателя комитета Мархабо Олими.

При этом, она отметила, что у большинства из них мужья погибли в боях.

«Большинство из них осудили пожизненно. А комиссия будет стараться возвратить их или хотя бы смягчить им наказание», - отметила Олими.

Говоря о заключённых женщинах в самом Таджикистане, Олими сообщила, что в женской тюрьме Таджикистана находятся 300 женщин.

«В женской колонии общего режима города Нурека отбывают наказание 300 женщин. Два раза в год сотрудники комитета навещают их. После окончание срока мы приглашаем их к сотрудничеству и помогаем трудоустроиться. К примеру, из бывших заключённых двое получили президентские гранты и успешно ведут предпринимательскую деятельность», - сообщила Мархабо Олими.

Напомним, 30 апреля из Ирака в Душанбе были доставлены 84 ребенка.

Это дети таджикских боевиков экстремистских групп, которые находились в лагерях или тюрьмах Ирака. Некоторые из них в свое время были вывезены родителями в Ирак, другие родились уже там. Большинство их отцов были убиты, а их матери содержатся в иракских тюрьмах за пособничество террористам.

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