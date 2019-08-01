В Узбекистане определили 23 категории женщин, которые склоны к совершению преступления: в их числе несовершеннолетние, молодые девушки до 30 лет, разведенные, матери-одиночки и временно безработные.
Как сообщает сайт узбекское информационное агентство Nuz.uz, склонных к совершению преступлений женщин определили в целях предотвращения преступности среди них.
Список подготовлен Главным управлением внутренних дел и Комитетом женщин, и одобрен хокимом узбекской столицы.
Список категорий, которые, по мнению Комитета женщин, составляют так называемую группу риска и теоретически способны к совершению преступления:
1. Ранее осужденные
2. Виновные в совершении преступления
3. Находящиеся на испытательном сроке
4. Наркозависимые
5. Алкозависимые
6. Страдающие психическими расстройствами
7. Склонные к совершению преступлений
8. Долгое время отсутствующие
9. Вернувшиеся на Родину спустя долгое время
10. Нуждающиеся в духовной поддержке
11. Негативно влияющие на воспитание детей
12. Совершившие преступления аморального характера
13. Женщины с нездоровой обстановкой в семье
14. Женщины, состоящие на учете в органах внутренних дел
15. Имеющие склонность к суициду
16. Семьи, близкие к разводу
17. Безработные женщины
- те, у кого есть специальность
- те, у кого нет специальности
18. Малообеспеченные
19. Временно проживающие в Ташкенте
20. Женщины, живущие без регистрации
21. Женщины, занимающиеся попрошайничеством
22. Несовершеннолетние (до 18 лет) и молодые девушки (от 18 до 30 лет)
23. Женщины с инвалидностью, разведенные, матери-одиночки, потерявшие кормильца.
Так, с 20 по 27 июля в 10 районах Ташкента прошли встречи соответствующих структур со специалистами из 508 махаллей, работающие с женщинами и «укрепляющие духовно-нравственные ценности семей».
Итогом данных мероприятий стало создание рабочих групп, в состав которых вошли сотрудники оперативного штаба и сотрудники органов внутренних дел, а также специалисты по предупреждению преступности из Комитета женщин. Кроме того, представители махаллей и инспекторы профилактики в сходах граждан определили задачи для формирования картотеки по 23 категориям женщин, проживающих в каждом районе города.
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