Распоряжением Антимонопольной службы была создана рабочая группа, которая проанализировала итоги финансовой деятельности за 2018 год и планы «Барки точик» на 2019 год, сообщил начальник Главного управления по финансам «Барки точик» Рустам Маджидзода 31 июля на пресс-конференции в Душанбе.

По его словам, во время проведенного анализа было установлено, что с учетом действующих тарифов доходы «Барки точик» в 2019 году составят примерно 3,5 млрд сомони, а расходы – 4,1 млрд сомони.

В связи с этим, продолжил Маджидзода, рабочей группой правительству страны было предложено увеличить тарифы на 17%.

Он подчеркнул, что себестоимость одного киловатта электроэнергии в настоящее время, с учетом возврата инвестиционных средств, составляет почти 29 дирамов. При этом, подчеркнул Маджидзода, средний тариф на электроэнергию составляет 20 дирамов.

Первый заместитель главы «Барки точик» Махмадумар Асозода отметил, что на рост себестоимости электроэнергии за последние годы повлияло увеличение доли вырабатываемой теплоэлектроцентралями электроэнергии.

Он подчеркнул, что в 2018 году этими центрами было произведено более 1 млрд кВтч. «Понятно, что себестоимость вырабатываемой на ТЭЦ энергии намного выше, чем на ГЭС», - сказал Асозода.

Относительно существования разных тарифов для различных категорий (перекрестное субсидирование) Маджидзода сказал, что этот вопрос находится не в компетенции холдинга, и что тарифы определяются антимонопольным ведомством.

Председатель «Барки точик» Мирзо Исмоилзода отметил, что в соответствии с постановлением правительства компенсируется определенный объем электроэнергии для малоимущих семей: в объеме 150 киловатт с апреля до сентября и в объеме 250 киловатт с октября до марта.

Такие семьи, по его словам, составляют 20% от общего количества бытовых потребителей.

Малоимущие семьи, добавил глава «Барки точик», специальными комиссиями при местных органов государственной власти.

Отметим, что с 1 сентября этого года тарифы на электроэнергию для населения вырастут на 17%: с нынешних 19,37 дирамов до 22,66 дирамов (с учетом НДС).

Также повышаются тарифы для других категорий потребителей, кроме Таджикской алюминиевой компании.

Напомним, в последний раз тарифы на электроэнергию в Таджикистане были повышены с 1 ноября 2018 года.

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