Под Минском прошла встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Главы государств обменялись подарками: Лукашенко и его сын Николай вручили Мирзиееву панно, статуэтку зубра и белорусскую вышиванку, пишет Медуза.

Президент Узбекистана в свою очередь передал им статую Лукашенко-старшего в образе хоккеиста с клюшкой в руках. Разумеется, играющего под номером 1.

В живот статуи встроен специальный тайник. Там хранится фотография Николая Лукашенко, а под сердцем — гравировка с гербом Белоруссии. «Ну молодцы, здорово сделали», — прокомментировал подарок Лукашенко-старший.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.