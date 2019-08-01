Впервые в истории Таджикистана в ГБАО прошел отборочный этап чемпиона Таджикистана по шахматам.

В Рушане завершился полуфинал первенства Таджикисана по шахматам, по итогам которого 7 шахматистов получили путевки на финальный этап чемпионата, который состоится с 17 по 23 августа в Гиссаре.

Как отметил вице-президент Федерации шахмат республики Ильхом Юнусов, никогда ранее в ГБАО не проводились шахматные соревнования такого уровня.

Турнир проходил с обсчетом рейтинга, так что бадахшанские шахматисты получили возможность обрести международный рейтинг. Соревнования носили отборочный характер. Игроки, занявшие с 1 по 7-е места, попадали в финал.

Во время чемпионата Фото Федерации шахмат Таджикистана

Турнир прошёл в круговой системе в течение недели. Соревнования ежедневно посещал глава Рушанского района, практикующий врач-хирург и, как оказалось, отличный шахматист Фаррух Додхудоев. Правда, он не заявил себя в турнире, как игрок, но в качестве гостя сыграл неофициальную партию с Ильхомом Юнусовым.

«Когда первые лица районов и городов лично занимаются спортом, то это служит хорошим примером для других», - отметил вице-президент ФШТ.

Победителем шахматного турнира в Рушане стал Аъзам Юнусов из Бохтара, который набрал 7,5 очка из 9 возможных. В число финалистов попали также Алишер Каримов (Душанбе, 7 очков),

Мухаммад Юнусов (Душанбе, 6,5), Мехриддин Шарифов (Душанбе, 6,5), Олуча Джумаев (ГБАО, 6), Джалолиддин Ильхоми (Душанбе,6),

Бахтиёр Холиков (Согдийская область, 6). В резервный список финалистов попал и Шахром Салимов (Душанбе, 6), который занял 8-е место.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.