Блогеров, которых задержали на прошлой неделе за видео с проститутками, отпустили под подписку о невыезде. Их дело расследует городская прокуратура, сообщили «АП» в УМВД по городу Душанбе.

«Блогеры были отпущены сразу под подписку о невыезде. Их дело рассматривает городская прокуратура, выясняются все обстоятельства. Против них возбуждено уголовное дело за «Незаконное собирание и распространение информации о частной жизни» (ст. 144 УК РТ)», - сообщили в УМВД по городу Душанбе.

Тем временем, блогеры уже опубликовали первое видео после своего задержания.

«Нас еще не оштрафовали, ничего не требовали, но мы признаем все», - говорит один из четырех ранее задержанных блогеров по прозвищу Барон.

Также на видео блогеры поблагодарили тех, кто их поддержал и понял их посыл.

Напомним, блогеров задержали 25 июля за видео «Рейд проституток на трассе». Столичная милиция сочла видео «унижающим честь и достоинство женщин».

«Авторы этого видео нарушили этические нормы, раскрыли личности девушек и унизили их честь и достоинство. В результате женщины обратились в правоохранительные органы с просьбой принять законные меры в отношении блогеров», - сообщил тогда пресс-служба УМВД по городу Душанбе.

На видео, которое было опубликовано на Yotube и было удалено, блогеры на машине подъезжали к женщинам легкого поведения пытаются с ним договориться по цене. В ходе беседы блогеры обсуждали с проститутками виды и места обслуживания. Также блогеры интересовались их жизнью, размером заработка и причинами, побудившими женщин заниматься проституцией.

В конце парни дают им деньги, чтобы те не занимались этим делом, «хотя бы в эту ночь». На видео лица женщин были скрыты смайликами.

"Блогеры незаконно привлекаются к ответственности"

Задержание блогеров бурно обсуждается в социальных сетях, как и само видео. Пользователи Фейсбука в основном поддерживают их.

Юрист Навруз Одинаев, директор юридической компании «Химоя», говорит, что дело должно быть прекращено, так как состава преступления в действиях блогеров не было.

"В соответствии со статьей 130 Кодекса об административных правонарушениях РТ, "Занятие проституцией, влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати показателей для расчетов", и является правонарушением.

Даже, если блогеры показывали их лица полностью - то все равно состава преступления не было бы. Поскольку занятие проституцией это противоправное деяние - то это не может являться "личной и семейной тайной", - написал Навруз Одинаев на станице юридической компании "Химоя" в Фейсбуке.

По его словам, МВД само просит граждан сообщать о совершении противоправных действий любых граждан и привлекать за это к ответственности - не допустимо.

"Так, на странице 296 «Комментарии к уголовному кодексу» от 2006 года сказано, что сбор и распространение информации о противоправных и аморальных действиях граждан не является преступлением", - пишет Одинаев.

Юрист просит всесторонне изучить вопрос о прекращении уголовного дела и привлечении следователя, возбудившего уголовное дело, к дисциплинарной ответственности.

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