Чемпионат мира по греко-римской борьбе среди продлится до 4 августа, в нем выступят 231 атлет из 41 государства мира.

Таджикистан на чемпионате мира будут представлять Фируз Мирзораджабов (55 кг.), Шероз Очилов (65 кг) и Джафарджон Зафарзода (71 кг) сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Таджикистана.

Напомним, на чемпионате Азии по видам борьбы среди кадетов, который прошёл в начале июля в Нур-Султане, Фируз Мирзораджабов в весовой категории до 55 кг стал чемпионом Азии по греко-римской борьбе.

Тогда Шероз Очилов (до 71 кг) занял третье место.

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