Чемпионат мира по греко-римской борьбе среди продлится до 4 августа, в нем выступят 231 атлет из 41 государства мира.
Таджикистан на чемпионате мира будут представлять Фируз Мирзораджабов (55 кг.), Шероз Очилов (65 кг) и Джафарджон Зафарзода (71 кг) сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Таджикистана.
Напомним, на чемпионате Азии по видам борьбы среди кадетов, который прошёл в начале июля в Нур-Султане, Фируз Мирзораджабов в весовой категории до 55 кг стал чемпионом Азии по греко-римской борьбе.
Тогда Шероз Очилов (до 71 кг) занял третье место.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Таджикские налоговики обеспокоены снижением доходов операторов мобильной связи
Международный Банк Таджикистана и Pepsi поддержат "Фестиваль еды и музыки"
Таджикистан вместо кредитов хочет гранты. Чтобы внешний долг больше не рос
Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам ездить за границу без разрешения мужчин
Сколько граждан Таджикистана имеют биометрические паспорта?
МИД РТ: ситуацию на таджикско-кыргызской границе дестабилизируют коррупционеры
В ДТП в Хатлоне погибли пять человек: они утонули в Пяндже
МегаФон Таджикистан запустил сеть 4G в Айни
Правительство готово организовать приезд в Таджикистан матери погибшего в Дангаре туриста
Таджикистан ищет деньги для достройки Рогуна
Все новости
Авторизуйтесь, пожалуйста