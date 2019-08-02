США ввели санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. В среду 31 июля Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США внесло в санкционный список иранского министра иностранных дел.

Санкции предполагают блокировку всех активов главы МИД Ирана в США при их наличии. Также Минфин оставляет за собой право вводить санкции против тех лиц, которые совершат некоторые транзакции с Зарифом, говорится в сообщении, пишет Радио Свобода.

Санкции США против Мохаммада Джавада Зарифа, демонстрируют, что Вашингтон считает его деятельность незаконной, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, комментируя решения Минфина страны в интервью телеканалу Fox Business.

Болтон подчеркнул, что любые активы Зарифа в США будут заморожены, а его взаимодействие с американскими гражданами — ограничено. Он добавил, что американские власти считают Зарифа «нелегитимным представителем Ирана».

Болтон также подчеркнул, что, по мнению США, Иран финансирует террористов, и подтвердил, что Вашингтон считает нелегитимным «иранское правительство в целом».

Как сообщает Голос Америки, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что «Джавад Зариф реализует безрассудный план Верховного лидера Ирана и является главным представителем этого режима во всем мире. Соединенные Штаты посылают четкий сигнал иранскому режиму о том, что его недавнее поведение совершенно неприемлемо. В то же время иранский режим отказывает гражданам Ирана в доступе к социальным сетям, и министр иностранных дел Джавад Зариф распространяет пропаганду и дезинформацию режима по всему миру с помощью этих средств».

В Белом доме заявили, что не отказывается от возможности потенциальных переговоров о ядерной программе Ирана. Вместе с тем в администрации не считают главу МИДа Ирана Джавада Зарифа, главным лицом, принимающим решения, заявил в среду американский чиновник.

Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США решили внести его в санкционный список из-за угрозы, которую он представляет для повестки Вашингтона.

Зариф написал в Twitter, что у него нет никакой собственности в США.



"Причина, по которой США преследуют меня, заключается в том, что я являюсь "главным спикером Ирана" на планете. Что, правда действительно так болезненна? Случившееся никак не повлияет ни на меня, ни на мою семью, поскольку у меня нет собственности или интересов за пределами Ирана. Спасибо, что считаете меня столь огромной угрозой для вашей повестки дня", – говорится в твите.

Отношения между США и Ираном испортились после того, как в мае 2018 года президент Дональд Трамп объявил, что его страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану. США возобновили антииранские санкции, действовавшие до подписания ядерной сделки, включая ограничительные меры против покупателей иранской нефти.