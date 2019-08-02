Правительство Таджикистана создало специальную комиссию, которая занимается поиском финансовых источников для дальнейшего строительства Рогунской ГЭС.

«Создана специальная группа для нахождения финансовых ресурсов, в которую также вошел министр финансов», - сообщил «АП» глава Минфина Таджикистана Файзиддин Каххорзода.

Он отметил, что в настоящее время ведутся работы по поиску необходимых средств для достройки Рогунского объекта.

«Мы крайне заинтересованы в завершении строительства этого объекта в намеченные сроки», - сказал министр.

Ранее первый замглавы Национального банка Таджикистана Джамолиддин Нуралиев фактически исключил участие международных финансовых институтов в финансировании Рогунского проекта.

«В мировой практике существует крайне мало случаев, когда международные финансовые организации присоединялись к финансированию проекта с середины его реализации», - отметил Нуралиев 24 июля на пресс-конференции в Душанбе.

Относительно привлечения финансовых ресурсов для достройки Рогуна за счет размещения очередной партии гособлигаций (евробондов) на мировых финансовых рынках Нуралиев сказал, что «если такие предложения поступят со стороны соответствующих структур, мы можем их рассматривать».

Он добавил, что финансирование достройки Рогунской ГЭС осуществляется за счет средств госбюджета, средств, вырученных от продажи акций ОАО «Рогунская ГЭС», а также средств, полученных за счет размещения евробондов на международных финансовых рынках.

Напомним, в сентябре 2017 года правительство Таджикистана продало на международных рынках гособлигаций на сумму $500 млн. доходностью 7,1%.

Второй агрегат готов к пуску

Между тем, по данным Минфина, в первой половине этого года на строительство Рогунской ГЭС за счет всех источников было направлено 1,8 млр сомони (свыше $190 млн).

Министр финансов отметил, что на эти цели за счет государственного бюджета в этом году направляется 2,1 млрд сомони.

Каххорзода отметил, что за счет функционирования первого гидроагрегата Рогуна уже получены определенные средства.

По данным «Барки точик», с 16 ноября прошлого года, когда был сдан в эксплуатацию первый агрегат, им было произведено 210,5 млн кВт/ч электроэнергии.

Глава Минфина подчеркнул, что в сентябре этого года состоится официальный запуск второго агрегата, который уже готов к работе.

«Конечно, это увеличит экспортные возможности нашей страны и обеспечение внутреннего рынка иностранной валютой», - сказал министр.

Он отметил, что Рогунский объект имеет региональное значение, так как этим достижением Таджикистана будут пользоваться также другие страны региона.

Напомним, запуск второго гидроагрегата Рогуна, который был запланирован на апрель, был перенесен на сентябрь этого года. В целом, в машинном зале Рогунской ГЭС планируется установить шесть гидроагрегатов мощностью по 600 МВт c радиально-осевыми турбинами. Ожидается, что строительство станции полностью будет завершено к 2033 году.

По данным Минэнерго, после полной сдачи станции в эксплуатацию среднегодовая выработка электроэнергии там составит более 17,0 млрд. кВтч в год.

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