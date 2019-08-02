Мать погибшего туриста - Джи Остин в январе текущего года обратилась к правительству Таджикистана разрешить ей посетить место гибели сына. Она также попросила денежную компенсацию от официального Душанбе, сообщил глава МИД Таджикистана Сироджидди Мухриддин на пресс-конференции в Душанбе.

«Мы пригласили ее посетить Таджикистан, и сообщили, что все расходы, связанные с ее пребыванием в нашей стране, берет на себя правительство республики, однако женщина отказалась, сославшись на состояние здоровья», - отметил глава МИД.

По его словам, на сегодняшний день в законодательстве Таджикистана отсутствует четкое понимание и порядок выплаты компенсаций родственникам погибших от рук террористов.

«Вопрос о выплате компенсации госпоже Джи Остин могут решить судебные власти Таджикистана», - заключил глава внешнеполитического ведомства РТ.

О том, какой яркой и необычной была жизнь американского туриста Джея Остина, погибшего вместе со своей девушкой Лорен от рук террористов в Дангаре, о его несбывшихся мечтах и надеждах, о его мудрости, которую он достиг за свои 29 лет, в своих проникновенных и откровенных письмах несколько месяцев подряд нам рассказывала его мама – Джи Остин.

Всё о жизни Джея Остина можно прочитать тут.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.