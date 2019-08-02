Трагическое происшествие произошло на юге Таджикистана 1 августа: машина «Опель-Астра» упала в реку Пяндж, все находившиеся в ней люди погибли.

ЧП произошло ранним утром в местечке Яхчипуна района Шохин (Шуроабад). Водитель авто - 47-летний душанбинец Бахзод Валиев направлялся из Душанбе в сторону Хорога.

"По пути он потерял контроль над управлением транспортного средства, и автомобиль опрокинулся в реку Пяндж", - сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

И сам водитель, и его пассажиры - Асоев Садриддин, Асоев Айшам и Асоева Зифмо - жители села Дуршер Ванчского района, а также Ингра Курбонова из Душанбе, утонули.

Поиск затонувших тел ведётся, отмечается в сообщении.

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