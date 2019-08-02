Организовать городской фестиваль - дело не из легких. Здесь важна поддержка, нужен надежный и опытный партнер.

Рады объявить, что генеральным партнером "Фестиваля еды и музыки" стал Международный Банк Таджикистана, а официальным напитком - Pepsi!

За 5 лет работы МБТ завоевал себе репутацию надежного банка, в котором клиент - самое важное. Лояльная система кредитования, быстрые переводы и другие финансовые услуги, которые обеспечиваются слаженным трудом профессионального коллектива банка. Международный банк Таджикистана - это простота, прозрачность, надёжность.

Фуркат Каримов, маркетолог МБТ: "Показательно, что этот праздник стал ежегодным, и что из года в год он только набирает обороты. Фестиваль становится надёжным, добрым "другом" таджикистанцев. В этом мы видим общее с нашим банком, нашими ценностями и представлениями о работе".

Pepsi - это международный бренд, говорить о популярности которого - излишне. Слоган компании - #fortheloveofit. Ради любви во всех его проявлениях люди и приходят на фестиваль. Побыть с семьёй, с друзьями, послушать любимую музыку, поесть любимую еду.

Бахтиер Сатторов, маркетолог компании Pepsi: "Мы с радостью стали в этом году партнёрами "Фестиваля Еды и Музыки". Нам, как команде Pepsi, очень нравится идея фестиваля. Еда и музыка - это, наверное, две самые сильные страсти человека. Pepsi поддерживает традицию вкусно есть, слушать отличную музыку, нам важно то, как развивается культура отдыха в Таджикистане".

Партнеры фестиваля: Hotdogger, SF Chicken, Gorilla, Tess, Жокей, Manhattan, ChaCha, Седона, XL, Коровка, Шаурмачи, Шарбат, Токи.

Информационные партнеры: Limu Media и Love Radio

Организаторы - компания PurNur: "Приходите на "Фестиваль еды и музыки"! Обещаем вам и вашим близким много хорошей музыки, веселья, танцев, разнообразия вкуснейшей еды, море развлечений и крутые детские активности".

Кроме местных музыкантов, для вас будут выступать и зарубежные звёзды.

В первый, молодёжный день фестиваля зажжёт сцену неповторимый Мот! Его песни знают наизусть, их крутят по радио и ставят на вечеринках.

Во второй, семейный день фестиваля выступят легенда советской эстрады - группа Ялла.

На самом деле есть много причин посетить этот фестиваль.

Ждем всех 21-22 сентября! Больше подробной информации скоро будет у нас на страничках.

По всем вопросам: 555500068.

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