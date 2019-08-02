Министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода сожалеет, что в списке миллиардеров журнала Forbes отсутствуют таджикистанцы.

«К сожалению, в Forbes мы пока еще никого не имеем. Было бы хорошо, если бы они были, так как вносили бы свой вклад в развитие экономики нашей страны», - сказал министр 2 августа на пресс-конференции в Душанбе.

При этом он отметил, что не владеет информацией о наличии или же отсутствии в республике миллионеров и миллиардеров. Объяснил Каххорзода это тем, что данный вопрос не относится к деятельности Минфина.

Отметим, что в прошлом году таджикистанец Азизджон Азими попал в составленный журналом Forbes список миллионеров в возрасте до 30 лет.

Это ежегодный рейтинг, в который включаются молодые предприниматели, успевших стать миллионерами до 30 лет.

Азизджон Азими является самым молодым выпускником Нью-Йоркского университета, кандидат MBA/MPP.

Он является основателем и председателем таджикской неправительственной организации «Tajrupt», деятельность которой направлена на расширение прав и возможностей молодежи в стране.

«АП» ранее писала об Азимджоне: о том, как в 11 лет он уехал на учёбу в США, как за четыре года получил два «красных» диплома бакалавра, о президентстве в модели ООН Нью-Йоркского Университета, о Гарварде.

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