Агентство по гидрометеорологии предупреждает о том, что в Душанбе, помимо жары - до 42 градусов, в ближайшие дни ожидается повышенное загрязнение атмосферного воздуха по взвешенным веществам: будет очень пыльно.
Такая погода продержится в таджикской столице вплоть до 8 августа, сообщается на сайте Агентства по гидрометеорологии страны.
В связи с повышенным температурным фоном в этот период в предгорных и горных районах РРП, Согдийской области и западных районах ГБАО возможно прохождение гляциальных (ледниковых) селевых паводков. В этот период на реках Пяндж, Вахш, Зерафшан и их притоках ожидается резкое повышение уровня воды и возможен размыв берегов.
Рекомендации по защите населения от негативного воздействия жары и повышенного загрязнения атмосферного воздуха: избегать длительного пребывания и прогулок днем в местах вблизи крупных автомагистралей при интенсивном движении автотранспорта. Особенно места с пониженным рельефом и низкой продуваемостью представляют зоны повышенного риска для вашего здоровья. В первую очередь, это касается детей, пожилых людей, беременных женщин и людей с заболеваниями гипертонии.
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