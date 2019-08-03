Прогноз погоды по Центральной Азии на 3 августа от чешской компании Windy.com.



Самая максимальная температура будет наблюдаться в Гараметниязе (Туркменистан) +42.



Самая низкая температура: на севере Казахстана +16 в Кокшетау.



*на нижней шкале нажмите кнопку: "Воспроизведение", чтобы увидеть как будет меняться погода по Центральной Азии до 12 августа. Внизу имеется обозначение от 0 до 40+ градусов жары.

Согласно британскому сайту Weather online, в странах Центральной Азии 3 августа погода будет держаться при следующих температурах:



В Казахстане:

В Кыргызстане:

В Таджикистане:

В Туркменистане:

В Узбекистане: