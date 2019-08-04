АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 4 АВГУСТА

- В рамках Кубка Таджикистана по футболу, 1/8 финала, состоятся ответные матчи: «Куктош» (Рудаки) – «Регар ТадАЗ» (Турсунзаде), «Исфара» (Исфара) – «Эсхата» (Худжанд), «Хулбук» (Восе) – «Истаравшан» (Истаравшан), «Панджшер» (Джалолиддин Балхи) – «Дусти» (Джайхун). Начало матчей в 17:30.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 4 АВГУСТА

День железнодорожника.

1967 - Указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, Горно-Бадахшанская автономная область награждена орденом Ленина.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 4 АВГУСТА

1921 – Родилась Заслуженная артистка Таджикистана Ойша Хаётова.

1928-1990 – Родился художник, Заслуженный работник культуры Таджикистана Олег Климов.

1935 – Родился математик Абдурахим Амонуллоев.

1935 – Родился журналист Давлатназар Назриев.

1940 – Родился доктор экономических наук Чамшед Каримов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 4 АВГУСТА 2019 ГОДА

По Согдийской области - Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 24-26 тепла, днем 37-39 тепла.

По Хатлонской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8. Температура: в долинах ночью 22-27 тепла, днем 38-43 тепла, в предгорьях ночью 18-23 тепла, днем 32-37 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 12-17 тепла, днем 29-34 тепла, по ВГБАО ночью 5-10 тепла, днем 18-23 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 35-40 тепла, в горах ночью 12-17 тепла, днем 29-34 тепла.

По городу Душанбе – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 17-19 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Худжанд – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 4-9 /с. Температура: ночью 23-25 тепла, днем 37-39 тепла.

По городу Бохтар – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 22-24 тепла, днем 39-41 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 31-33 тепла.