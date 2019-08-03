Глава государства совершил поездку в Вахдат, где открыл постамент с гербом в центре города, МИД Таджикистана обвинил контрабандистов и коррупционеров в дестабилизации обстановки на границе с Кыргызстаном, шестилетняя Осия встала на ноги, юные таджикские футболисты стали чемпионами Центральной Азии, блогеров отпустили, а правительство, тем временем, продолжает искать деньги на Рогун.

Все эти события происходили на фоне аномальной жары в республике.

Президент посетил Вахдат

Президент Таджикистана в пятницу утром выехал в Вахдат: здесь он открыл постамент с государственным гербом, посетил выставку достижений и ремесел жителей Вахдата и открыл развлекательный центр для детей.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в центре города президент принял участие в открытии Государственного Герба, высота которого вместе с постаментом – 28 метров.

фото пресс-службы президента РТ

Граница

Глава внешнеполитического ведомства Таджикистана Сироджиддин Мухриддин заявил, что не верит в то, что для дестабилизации ситуации на таджикско-кыргызской границе задействованы третьи силы.

"Неспокойная ситуация на границе служит на руку коррупционерам, контрабандистам, которые проживают в приграничье Таджикистана и Кыргызстана", - заявил глава МИД РТ.

Накануне Раджаббой Ахмадзода, председатель Согдийской области, комментируя последние события на таджикско-кыргызской границе, заявил:

"Мы за добрососедские отношения, но не отдадим ни пяди своей земли никому, и будем защищать свою землю. Если со стороны граждан соседнего Кыргызстана будет наблюдаться нарушение государственной границы, или какие-нибудь другие незаконные действия, то мы тоже готовы к ответным действиям", - заявил глава области.

Встреча президентов на границе, 26 июля 2019 года фото пресс-службы президента РТ

Напомним, ситуация на участке границы Ворух-Аксай обострилась 22-23 июля. Попытки местных жителей установить флаги своих государств на участках, которые по мнению каждой из сторон относится к их территории, привели к новым стычкам.

Главы Таджикистана и Кыргызстана Эмомали Рахмон и Сооронбай Жээнбеков провели переговоры в Исфаре 26 июля, после чего продолжили обсуждение вопроса о демаркации госграниц на побережье Иссык-Куля.

Осия встала на ноги

Хорошей новостью стала информация о выздоровлении 6-летней Осии, которую подожгли подростки. Она уже умеет и вставать на ноги: тяжелое состояние уже позади.

«Никакой надежды не было, отсюда с такой степенью ожогов редко, кто выходит. Слава богу, все позади», - рассказал ее отец Шерзод Зулфонов.

Доктора сейчас работают с ребенком, чтобы она могла ходить.

Девочка с ожогами 60% поверхности тела была доставлена в больницу полтора месяца назад. Ее подожгли подростки. Главного виновного отправили в Республиканский центр психического здоровья, а двух других – в спецшколу.

Блоггеры на свободе

Блогеров, которых задержали на прошлой неделе за видео с проститутками, отпустили под подписку о невыезде. Их дело расследует городская прокуратура.

Тем временем, блогеры уже опубликовали первое видео после своего задержания.

«Нас еще не оштрафовали, ничего не требовали, но мы признаем все», - говорит один из четырех ранее задержанных блогеров по прозвищу Барон.

Также на видео блогеры поблагодарили тех, кто их поддержал и понял их посыл.

Напомним, блогеров задержали 25 июля за видео «Рейд проституток на трассе».

Деньги для Рогуна

В экономической жизни страны внимание вновь привлекла к себе Рогунская ГЭС.

Правительством Таджикистана создана специальная комиссия, которая занимается нахождением финансовых источников для дальнейшего строительства Рогунской ГЭС. Об этом заявил на этой неделе глава Минфина Таджикистана Файзиддин Каххорзода.

«Мы крайне заинтересованы в завершении строительства этого объекта в намеченные сроки», - сказал министр.

Машинный зал Рогунской ГЭС Фото: пресс-служба президента РТ

Однако ранее первый замглавы Национального банка Таджикистана Джамолиддин Нуралиев фактически исключил участие международных финансовых институтов в финансировании Рогунского проекта.

«В мировой практике существует крайне мало случаев, когда международные финансовые организации присоединялись к финансированию проекта с середины его реализации», - отметил Нуралиев.

Он добавил, что финансирование достройки Рогунской ГЭС осуществляется за счет средств госбюджета, средств, вырученных от продажи акций ОАО «Рогунская ГЭС», а также средств, полученных за счет размещения евробондов на международных финансовых рынках.

Трофей юных футболистов

В спортивной жизни также произошли несколько позитивных событий. Но главным стала победа юношеской сборной Таджикистана на чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации.

В пяти сыгранных встречах на турнире команда Таджикистана одержала четыре победы: над Кыргызстаном (2:0), Туркменистаном (3:0), Ираном (3:0) и Афганистаном (1:0), а также сыграла вничью с Узбекистаном (1:1). Вот так вот!

fft.tj

Чемпионат Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации проходил с 26 июля по 1 августа в Душанбе и Гиссаре. Всего на турнире, игры которого проходили по круговой системе в один круг, было сыграно 15 матчей.

Президент Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации Рустам Эмомали выразил благодарность организационному комитету чемпионата CAFA-2019 среди юношеских сборных до 16 лет за проделанную работу.

Гибель "снежного барса"

В горах Таджикистана 29 июля погиб российский альпинист Василий Дроздов, которому было 39 лет. Житель Тюмени, член Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области "снежный барс" Василий Дроздов погиб во время восхождения на Бодхона в районе Гиссаро-Алая в результате обвала участка рельефа.

Василий Дроздов Фото предоставлено Федерацией альпинизма и скалолазания Архангельской области

Изнуряющая жара

Все эти события происходили на фоне аномальной жары в республике, где на раскаленном асфальте мы пытались пожарить яичницу.

Cухой жаркий воздух из Ирана продолжает окутывать Таджикистан. Температура ежедневно поднимается выше +40. Не выдерживает техника, ломаются кондиционеры, в соцсетях тоже мемы про жару. Кстати, по данным синоптиков, жара продлится до 10 августа. А в Душанбе - еще и сопровождаться пылью.

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