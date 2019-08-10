Летние каникулы – самое время заняться развитие творческих наклонностей и способностей ваших чад. В Душанбе для этого есть все необходимое – и изостудии, и музыкальные студии и даже школы по ораторскому искусству и хореографии. В какую из них отдать своего ребенка решать вам.
Мы собрали для вас в карточках всю информацию о культурных центрах, где помогут вашим детям раскрыть таланты.https://www.playbuzz.com/item/4da6adb1-3f13-40cd-af4a-7d01ba9bcd8e
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