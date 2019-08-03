Управление МВД по Душанбе провело операцию против водителей, которые ездят по улицам столицы Таджикистана, и "коксуют", пытаясь продемонстрировать свое превосходство.
УМВД по городу Душанбе сообщило о проведении операции отношении водителей, который ездят по улицам столицы Таджикистана методом "кокс".
В ходе операции были задержаны водители нескольких автомобилей с номерами, которые выдаются за значительную сумму денег, сообщает пресс-служба УМВД.
"Водители, в основном молодые люди, чтобы показать превосходство своих машин, «коксуют» колесами автомобилей (крутят колеса на холостом ходу, после чего резко срываются с места) так громко, что пугают прохожих, особенно детей, стариков и больных", - отмечается в сообщении.
УМВД Душанбе опубликовало и фотографии задержанных водителей.
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