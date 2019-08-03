Главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА между победителем Лиги чемпионов «Ливерпулем» и победителем Лиги Европы «Челси» станет француженка Стефани Фраппар.
Матч пройдет 14 августа в Стамбуле на стадионе «Водафон Арена».
Помощниками судьи будут француженка Мануэла Николози и ирландка Мишель ОʼНил. Резервным арбитром будет турок Джюнейт Чакыр; работать с видеопомощником VAR также будут судьи-мужчины, сообщают СМИ.
35-летняя Стефани Фраппар в апреле стала первой женщиной, судившей матч мужского чемпионата Франции по футболу. В июле она была главным арбитром финала женского чемпионата мира.
В УЕФА отметили, что женщина впервые станет главным арбитром на столь значимом мужском матче под эгидой организации.
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