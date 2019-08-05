Совет улемов Исламского центра Таджикистана объявил дату празднования Иди Курбон. В этом году она приходится на воскресенье, 11 августа.

Согласно нормам закона страны «О праздничных днях», если официальный праздник с выходным днем будет совпадать с субботой или воскресеньем, следующий рабочий день также будет выходным. Таким образом, граждане Таджикистана будут отмечать праздник жертвоприношения три дня подряд 10, 11 и 12 августа.

Традиционно Иди Курбон начнется 11 августа с праздничного намаза, который пройдет во всех соборных мечетях Таджикистана в 6:30.

После этого мусульмане по традиции посетят могилы родных, отправятся в гости к родственникам и знакомым.

Праздник жертвоприношения является частью мусульманского обряда паломничества в Мекку, который отмечается с 8-го по 10-й день месяца Зуль-Хиджжи мусульманского лунного календаря в период совершения паломничества в Мекку.

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