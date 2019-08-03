УМВД Душанбе провело рейд против стритрейсеров - водителей, которые практикуют экстремальное вождение в городе. Были установлены около десятка "лихачей" - владельцев дорогостоящих машин. Некоторые были оборудованы специальными сигналами и мигалками: использование такого оборудования гражданским лицам запрещено.
В отношении водителей составлен административный протокол, сумма штрафа - от 165 до 275 сомони.
Смотрим, как их ловили.
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