В результате крушения самолета Ан-2 в Таджикистане один человек погиб и один получил ранения. Трагедия произошла в воскресенье в аэроклубе на перевале Фахрабад.

Самолет совершил жесткую посадку, он частично разрушен, сообщил «АП» пресс-секретарь ДОССАФ Таджикистана Абдуракиб Кодиров.

После крушения пилоты - 62-летний Илхом Рахматов и 20-летний Бахтиер Давлататов были доставлены в больницу района Хуросон. Врачам не удалось спасти Илхома Рахматова, сказал Кодиров.

Трагедия произошла после того, как 8 желающих совершили прыжок с парашютом и Ан-2 заходил на посадку.

Причины ЧП выясняются.

Аэроклуб в Фахрабаде был основан в 1936 году и в советский период успел выпустить несколько тысяч спортсменов и несколько десятков чемпионов.

Самолет Ан-2, потерпевший крушение в Фахрабаде, был выпущен в 1978 году.