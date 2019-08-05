Вслед за юношеским чемпионатом Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации в Душанбе пройдет первенство CAFA-2019 среди молодежных сборных до 19 лет.

На этот раз пять команд с 9 по 15 августа поборются за звание сильнейшей команды региона. Чемпионат CAFA-2019 (U-19) пройдет с участием молодежных сборных Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Туркменистана и Афганистана, сообщает официальный сайт ФФТ.

Генеральным координатором турнира станет генеральный секретарь Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации Санджар Ризаев из Узбекистана, а роль ассистента генерального координатора чемпионата возложена на Ильдара Гарифулина из Кыргызстана. Комиссарами игр будут Омид Джамали из Ирана и Михаил Толкачев из Кыргызстана.

Инспекторами судей назначены Мохсен Торки из Ирана и Аллаберген Сапаев из Туркменистана. Все матчи чемпионата будут обслуживать судейские бригады из шести стран – Таджикистана, Узбекистана, Ирана, Кыргызстана, Туркменистана и Афганистана. Нашу страну будут представлять рефери ФИФА Сайёджон Зайниддинов из Душанбе, а также ассистент рефери ФИФА Хамза Шоймардонов из Хуросона.

Всего в рамках молодежного чемпионата CAFA-2019 будет сыграно 10 матчей. Все игры пройдут на Центральном республиканском стадионе Душанбе. Турнир пройдет по круговой системе в один круг. Команда-победитель будет определена по наибольшему количеству набранных очков.

Для молодежной сборной Таджикистана (U-19) предстоящий турнир CAFA станет одним из этапов подготовки к отборочному раунду чемпионата Азии-2020, который пройдет со 2 по 6 октября в Душанбе. В отборочном цикле азиатского первенства наша «молодежка» под руководством главного тренера Зайниддина Рахимова сыграет в группе «С». Ее соперниками будут команды Сирии, Ливана и Мальдив.