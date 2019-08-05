Девять человек погибли и по меньшей мере 27 человек получили ранения при стрельбе в городе Дейтон, штат Огайо. Об этом сообщает Медуза со ссылкой на местные СМИ.

Стрельба произошла возле одного из баров в центре города. Нападавший также погиб. Его застрелили полицейские.

По информации источников CNN, стрелка звали Коннор Беттс, ему было 24 года. Его мотивы пока неизвестны. Преступник был убит менее чем через минуту после того, как открыл огонь.

Это второе массовое убийство в США менее чем за сутки. 3 августа стрельба произошла в городе Эль-Пасо (штат Техас), расположенном на границе с Мексикой.

В результате погибли 20 человек, еще 26 пострадали. Подозреваемый задержан, это 21-летний житель Техаса Патрик Крузиус. Перед нападением он опубликовал в интернете манифест против мигрантов.