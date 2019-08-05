Таджикские борцы греко-римского стиля завоевали две медали – серебро и бронзу в юношеском чемпионате мира по спортивной борьбе в Софии (Болгария).
Сильнейшие юные атлеты континента до 18 лет оспорили по 10 комплектов наград в трёх видах борьбы.
Шероз Очилов в весе до 65 кг выиграл серебряную медаль первенства. Он начал борьбу с 1\8 финала, где победил армянского борца Армана Хачикяна.
В четвертьфинале Шероз уложил на лопатки американца Роберта Пауля Переса, а в полуфинале в упорной борьбе одержал победу над одни из претендентов на чемпионство иранского атлета Ходжата Хасана Ризои.
В решающей схватке за золотую медаль Шероз упустил победу представителю Беларуси Дмитрию Бонке и занял второе место.
Фируз Мирзораджабов в весовой категории до 55 кг одержал победы над спортсменами из Индии, Польши, но в полуфинале проиграл россиянину Умару Будаеву.
На чемпионате мира по греко-римской борьбе среди кадетов выступили более 230 атлетов из 41 государства мира.
Напомним, на чемпионате Азии по видам борьбы среди кадетов, который прошёл в начале июля в Нур-Султане, Фируз Мирзораджабов в весовой категории до 55 кг стал чемпионом Азии по греко-римской борьбе. Тогда Шероз Очилов (до 71 кг) занял третье место.
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